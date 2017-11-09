Карлес Пуйоль: "Неймар может сменить Месси, но через 7-10 лет"

Бывший защитник "Барселоны" Карлес Пуйоль выразил уверенность в том, что нападающий каталонцев Лионель Месси является лучшим футболистом в мире.

По словам 39-летнего испанца, не менее сильными игроками являются форвард "Реала" Криштиану Роналду и Неймар из "ПСЖ".

– Месси или Роналду? Речь идет о двух потрясающих игроках. Несомненно, они лучшие в мире, – приводит Championat.asia слова Пуйоля. – Я лично видел, как тренируется Месси. И уверенно могу сказать, что он лучше остальных.

Роналду тоже силен и с каждым годом становится сильнее. В будущем на трон может выйти Неймар. Но это не произойдет в ближайшие семь – десять лет.