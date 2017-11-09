17:15 | Футбол — Испания

Карлес Пуйоль: "Неймар может сменить Месси, но через 7-10 лет"


Бывший защитник "Барселоны" Карлес Пуйоль выразил уверенность в том, что нападающий каталонцев Лионель Месси является лучшим футболистом в мире.

По словам 39-летнего испанца, не менее сильными игроками являются форвард "Реала" Криштиану Роналду и Неймар из "ПСЖ".

– Месси или Роналду? Речь идет о двух потрясающих игроках. Несомненно, они лучшие в мире, – приводит Championat.asia слова Пуйоля. – Я лично видел, как тренируется Месси. И уверенно могу сказать, что он лучше остальных.

Роналду тоже силен и с каждым годом становится сильнее. В будущем на трон может выйти Неймар. Но это не произойдет в ближайшие семь – десять лет.

Дополнительная информация

https://championat.asia/ru/uzb/news/180074

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