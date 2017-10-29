Карлес Пучдемон: "Победа "Жироны" над "Реалом" - это пример для всех. Мы продолжаем!"

Глава Каталонии Карлес Пучдемон поздравил "Жирону" с победой над "Реалом" в 10-м туре чемпионата Испании (2:1). Бывший мэр Жироны отметил, что этот результат является ориентиром для многих людей, намекнув на борьбу региона за независимость.

"Великолепная победа "Жироны" над "Реалом". И это в день Святого Нарцисса! Поздравляю, и мы продолджаем! Это пример для всех. Победа над одной из лучших команд мира может служить ориентиром во многих ситуациях", - написал политик.

Напомним, ранее парламент Каталонии провозгласил независимость республики от Испании на основании референдума от 1 октября. Власти Мадрида в ответ приняли решение о роспуске законодательного собрания, а также правительства, и новых выборах.