Карим Бензема: "Я поехал отдыхать во Францию, а "Реал" в порядке"

Нападающий "Реала" Карим Бензема после матча чемпионата Испании против "Барселоны" (0:3) отправился на отдых во Францию. Кроме того, он отметил, что мадридский клуб в порядке.

– Я хочу отдохнуть во Франции, чтобы вернуться в своей лучшей форме. "Реал"? Команда в порядке, все спокойны, – цитирует Marca Бензема.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Бензема может покинуть клуб уже во время зимнего трансферного окна. В текущем сезоне француз провел в чемпионате Испании 12 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.