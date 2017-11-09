Карим Бензема: "Во время ночи под арестом чувствовал себя как преступник"

Нападающий "Реала" Карим Бензема стал героем документального фильма канала Canal+, который посвящен истории с шантажом Матье Вальбуэна. Бензема, напомним, был фигурантом дела, его подозревали в причастности к шантажу, поэтому он провел ночь в парижском полицейском участке. С тех пор Бензема не приглашается в сборную Франции.

– Эту ночь в участке я никогда не забуду, – отметил в фильме Бензема. – Под арестом я чувствовал себя одиноким, чувствовал себя преступником. В голове только одна мысль мелькала: "Что я тут делаю?"

В съемках документального фильма приняли участие Карло Анчелотти, Зинедин Зидан, Марселу, Гарет Бэйл, Серхио Рамос, Криштиану Роналду, а также представители французской футбольной общественности.