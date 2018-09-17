Карим Бензема: "Реал" - всегда фаворит"

Нападающий "Реала" Карим Бензема заявил, что хочет забивать голы в каждой игре. Он также добавил, что считает "королевский клуб" фаворитом во всех матчах.

- В каждой игре я ставлю перед собой цель забивать голы, - приводит слова Бензема Mundo Deportivo. - С каждым годом я ощущаю все больше ответственности. Есть много сильных команд, но я всегда буду говорить, что "Реал" является фаворитом.

Бензема выступает за "Реал" с 2009 года. В составе мадридского клуба он дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

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