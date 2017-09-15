Карим Бензема: "Не вижу причин уходить из "Реала"

Нападающий "Реала" Карим Бензема подчеркнул, что не видит смысла уходить из мадридского клуба. Француз выступает за "Реал" с 2009 года.

– Я нападающий основного состава, поэтому нет причин уходить из команды, – цитирует BeInSport Бензема. – Это же великий клуб. В "Реале" есть костяк из шести-семи игроков, которые давно выступают вместе. Также у нас много молодых талантливых ребят. "Реал" – лучшая команда, за которую я когда-либо играл. Это касается и футбола, и титулов. Мы самые сильные, потому что у нас нет разницы между игроками основного состава и запаса.