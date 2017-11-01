Карим Бензема: "Менез, Насри и Бен Арфа порой слишком быстро сдавались"

Нападающий "Реала" Карим Бензема объяснил, почему карьера его талантливых сверстников не достигла желаемого пика. Речь о так называемом "поколении 87", к которому помимо Бензема относятся Атем Бен Арфа, Жереми Менез и Самир Насри.

– Обо мне заговорили после Менеза, Насри и Бен Арфа, – цитирует Le Figaro Бензема. – Я считал этих троих самыми талантливыми в нашем поколении. Проблема их в том, что они порой слишком быстро сдавались, я считаю. Считаю, что они могли бы легко заиграть за "Реал" или "Барселону". Помню, мне тоже было тяжело в "Реале", но я справился.