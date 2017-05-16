Карим Бензема: "Голы очень важны, но они не решают всего, футбол - не НБА"

Нападающий "Реала" Карим Бензема подчеркнул, что статистика в футболе на играет определяющей роли. К французскому форварду в Испании имеются много вопросов и претензий в связи с нерезультативной игрой. Последний гол Бензема датирован 2 апреля (матч 29-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" (3:0)).

– Статистика – это здорово, – цитирует L'Equipe Бензема. – Я рад своим показателям, которых достиг к 29 годам. Цифры важны, но в футболе они не определяют всего. Это не НБА. Футбол – коллективная игра. Конечно, форвард должен забивать, использовать максимальное количество имеющихся моментов, но все не должно сводиться только к цифрам.