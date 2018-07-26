Карим Бензема: "Целью "Реала" всегда остаются трофеи"

Нападающий "Реала" Карим Бензема поделился первыми впечатлениями от работы под руководством Хулена Лопетеги. Испанский специалист возглавил "Реал" этим летом, сменив Зинедина Зидана. Из-за переговоров с мадридцами он был уволен из сборной Испании.

- Мы должны продолжать завоевывать титулы, потому что у "Реала" целью всегда остаются победы, - цитирует Marca Бензема. - Я хочу выступить лучше, чем в прошлом году. Мне нужно продолжить работать, чтобы помочь клубу писать историю.

Лопетеги любит делать ставку на владение мячом. Он много внимания уделяет работе, которую мы должны выполнять, когда теряем мяч. Мы много работаем, и это очень хорошо.