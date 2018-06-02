Карикатура дня. Венгер в ожидании звонка от "Реала"

Известный карикатурист Омар Момани посвятил новый рисунок бывшему главному тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру. Французский специалист, возглавлявший "канониров" с 1996 по 2018 год, изображен стоящим у телефона в ожидании звонка из "Реала".

Ранее СМИ сообщили, что Венгер может сменить Зинедина Зидана в качестве наставника "королевского клуба". 45-летний тренер работал в Мадриде с 2016 по 2018 год, завоевав с командой 9 трофеев, включая три кубка Лиги чемпионов подряд.

Публикация от Omar Momani (@omarmomani) 2 Июн 2018 в 4:08 PDT

Уйти по-французски. Зидан простился с "Реалом" //

Арсен Венгер: "Хочу тренировать топ-клуб с амбициями, а не лежать на пляже"