Карикатура дня. Месси и туалет

Известный художник Омар Момани посвятил очередную карикатуру высказыванию бывшего главного тренера сборной Аргентины Диего Марадоны. Тот заявил, что не считает нападающего "Барселоны" Лионеля Месси лидером национальной команды из-за того, что аргентинец "ходит в туалет 20 раз перед каждым матчем".