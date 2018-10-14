16:31 14 октября | Футбол — Испания

Карикатура дня. Месси и туалет

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Известный художник Омар Момани посвятил очередную карикатуру высказыванию бывшего главного тренера сборной Аргентины  Диего Марадоны. Тот заявил, что не считает нападающего "Барселоны"  Лионеля Месси лидером национальной команды из-за того, что аргентинец "ходит в туалет 20 раз перед каждым матчем".

На чемпионате мира-2018 сборная Аргентины дошла до 1/8 финала, где уступила национальной команде Франции (3:4).

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