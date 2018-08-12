Карикатура дня. Как Рамосу достанется после ухода Пике из сборной

Известный карикатурист Омар Момани в Инстаграме опубликовал новый рисунок, посвященный завершению карьеры в сборной Испании защитника "Барселоны" Жерара Пике. По версии художника, после ухода из "красной фурии" 31-летний каталонец станет активно подшучивать над капитаном национальной команды и "Реала" Серхио Рамосом.

Пике выступал за сборную Испании с 2009 по 2018 год. За это время он принял участие в 102 матчах, забив пять мячей. Также он помог команде выиграть чемпионат мира-2010 и чемпионат Европы-2012.