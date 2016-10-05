Карамбе поддержал Зидана

Экс-защитник "Реала" Кристиан Карамбе поддержал нынешнего главного тренера мадридской команды Зинедина Зидана. "Королевский клуб" в последних четырех встречах сыграл вничью с "Вильярреалом", "Лас-Пальмасом", дортмундской "Боруссией" и "Эйбаром", за что подвергся критике.

– Понимаю ситуацию, в которой оказался Зинедин Зидан, – цитирует Football Espana Карамбе. – Но в прошлом сезоне он выиграл исторический 11-й титул Лиги чемпионов. Он проделал очень хорошую работу, и результаты говорят сами за себя. "Реалу" не следует паниковать в начале сезона, несмотря на четыре ничьих подряд, но опять же, "Реал" - это "Реал"!