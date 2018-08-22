Капитаны клубов чемпионата Испании выступили против проведения матчей в США

Капитаны всех 20 клубов, выступающих в чемпионате Испании, подписали заявление против проведения матчей лиги в США, сообщает AS.

Игроки во главе с президентом Ассоциации испанских футболистов (AFE) Давидом Агансо выразили недовольство действиями руководства ла лиги, настаивая на проведении игр лишь в Испании.

16 августа было объявлено, что некоторые матчи чемпионата Испании-2018/19 будут проходить в Северной Америке. Руководство ла лиги заключило соответствующий контракт с компанией Relevent Sports сроком на 15 лет без согласия AFE и Королевской испанской футбольной федерации.