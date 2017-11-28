Калиду Кулибали: "Анти-неаполитанские кричалки - это как расизм"

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали считает, что анти-неаполитанские кричалки можно расценивать как расистские. В феврале 2016 года болельщики "Лацио" использовали расистские оскорбления в адрес темнокожего игрока, из-за чего матч на "Стадио Олимпико" был приостановлен. Однако в большинстве игр серии А с участием неаполитанцев регулярно звучат анти-неаполитанские песнопения.

- В некоторых частях Италии больше дискриминации, – цитирует Football Italia Кулибали. - Не только по расовому признаку, но и с точки зрения частей страны, из которой вы родом. Это входит в определение расизма, я неаполитанец и очень разочарован. Надеюсь, это можно искоренить. Приостановка матчей может быть решением, мне жаль, что это влияет на всех фанатов, но это работает, мы видели результат в матче против "Лацио". Никогда этого не забуду. Между людьми нет разницы, будь то наша кожа или вес, нет никакой разницы между нами. Даже в Неаполе мы все из разных стран, но мы часть одной семьи.