Кака: "В "Реале" я три года пытался убедить Моуринью дать мне шанс"

Бывший полузащитник сборной Бразилии Кака считает, что не смог проявить себя в "Реале" из-за травм и тренера Жозе Моуринью. Чемпион мира-2002 и обладатель "Золотого мяча"-2007 перешел в "Реал" из "Милана" летом 2009 года за 68 миллионов евро. На тот момент это был третий по стоимости трансфер в истории футбола. За четыре сезона в мадридском клубе он провел 120 матчей и забил 29 голов во всех турнирах, после чего вернулся в "Милан".

- Моя проблема в "Реале" была в травмах, - цитирует Goal Кака. - В первый год у меня были проблемы с бедром. Я форсировал подготовку к чемпионату мира. После ЧМ у меня была операция на колене, и я выбыл на шесть месяцев. Когда я вернулся, в команде уже был Моуринью.

Сначала были проблемы с физикой, затем с выбором тренера. Я три года пытался убедить Моуринью дать мне шанс, но у него был свой выбор, и я ничего не мог с этим сделать.

Между нами нет проблем. Недавно я был в Манчестере, встретился с Моуринью, и мы беседовали два часа. В какой-то момент у нас возникло недопонимание. Я считал, что должен играть, он считал, что нет. Но это были разногласия с уважением.