Как Пике освистали на матче Феррера в Мадриде

Защитника "Барселоны" Жерара Пике освистали болельщики на турнире АТР в Мадриде. Каталонец посетил матч первого круга между Давидом Феррером и Михаилом Кукушкиным (2:6, 7:6 (7:1), 6:4). Камеры заметили футболиста, после чего зрители начали свистеть и выкрикивать "Да здравствует "Мадрид".

Напомним, что Пике делал неоднократные провокационные заявления в адрес "Реала", которые, как считается в Испании, накаляют обстановку внутри местной сборной, что мешает успешным выступлениям команды на международной арене.