Как оценили дебют Промеса в Испании

Журналист испанского издания Marca Хуан Кастро в беседе с корреспондентом "СЭ" прокомментировал дебют экс-спартаковца Квинси Промеса за "Севилью". Накануне новый клуб голландского футболиста с минимальным счетом уступил "Бетису" в севильском дерби (0:1), Промес вышел на замену за несколько минут до финального свистка и результативными действиями не отметился.

– Дебют Промеса вышел очень быстрым – всего через несколько дней после перехода – и невероятно сложным, – отметил Кастро. – Он появился на поле незадолго до конца встречи, когда "Севилья" уже играла в меньшинстве и уступала в счете, сделал не так много и был не слишком заметен, но это совершенно нормально, учитывая все непростые обстоятельства. Я уверен, что Промес будет играть в основе. Во-первых, потому что на его фланге у севильцев нет большой конкуренции – Нолито, который обычно играет слева, не обладает такой скоростью и техникой, как голландец, к тому же испанец всегда может сместиться в центр. Во-вторых, потому что никто не будет платить 20 миллионов евро – а это значительная сумма для "Севильи", – чтобы держать игрока в запасе. (Егор БЫЧКОВ)