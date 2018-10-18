00:59 | Футбол — Испания

"Кадис", "Расинг" и "Луго" вышли в 1/16 финала Кубка Испании

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"Кадис" обыграл "Сарагосу" в матче 3-го раунда Кубка Испании (1:0). В других встречах "Луго" выиграл у "Алькоркона" (1:0), "Расинг" одолел "УД Логроньес" (1:0), а "Мелилья" взяла верх над "Онтиньент" (2:0).

Кубок Испании 

3-й раунд 

"Эбро" - "Льейда" - 2:1 (0:1)

"Луго" - "Алькоркон" - 1:0 (0:0)

"Мутильвера" - "Вильяновенсе" - 1:3 (1:1)

"Расинг" - "УД Логроньес" - 1:0 (0:0)

"Сант-Андреу" - "Калаорра" - 1:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0)

"Мелилья" - "Онтиньент" - 2:0 (0:0)

"Лорка" - "Культураль Леонеса" - 0:3 (0:1)

"Сарагоса" - "Кадис" - 0:1 (0:0)

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/cup/2018-2019/3/

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