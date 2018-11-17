Известный турецкий мясник накормил Месси. Видео

Известный профессиональный мясник, повар и ресторатор из Турции Нусрет Гекче накормил нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Видео, на котором повар вновь показывает свои навыки нарезания мяса и дает поучаствовать в этом аргентинскому форварду, появилось в сети. Вместе с Месси на ужине была его жена Антонелла Рокуццо. Судь по улыбке, футболист остался доволен знакомством с Гекче и вкусом мяса.

Nusret kariyerinde zirveyi gördü. Messi'ye elleriyle yedirdi. pic.twitter.com/4ClOpCERE9 – Sabah Spor (@sabahspor1) 17 ноября 2018 г.