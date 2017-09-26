Иван Ракитич: "Жена спасла меня от теракта"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич признался, что жена спасла его семью от теракта в Барселоне. Супруга хорвата предложила поменять избранный маршрут. 17 августа грузовик въехал в толпу на пешеходной улице Рамбала в центре города. В результате погибли 13 человек, более 100 получили ранения.

- Мы были очень близки к трагедии, - приводит 24 Sata слова Ракитича. - Я был с семьей в центре города. Мы были готовы направиться в место, где произошел теракт. Я хотел туда пойти, но жена сказала, что для детей будет лучше поиграть в парке возле нашего дома. Была прекрасная погода и, слава Богу, я послушал Ракель. Мы были в трех минутах от ужаса. Мы сели в автомобиль и поехали домой. И тут произошел теракт...