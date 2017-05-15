Иван Ракитич: "Реал" еще может ошибиться в матчах с "Сельтой" и "Малагой"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич отметил, что у команды остаются шансы на чемпионство. Каталонцы вместе с "Реалом" набрали по 87 очков, но сыграли на один матч больше. Мадридцы проведут перенесенный поединок с "Сельтой" 17 мая. В последнем туре "Реал" встретится с "Малагой", а "Барселона" - с "Эйбаром". По дополнительным показателям преимущество у каталонцев.

- "Реал" еще может потерять очки с "Сельтой" или "Малагой", - приводит Marca слова Рактича. - На стадионах у этих команд сложно играть. Но мы должны в первую очередь подготовиться к матчу с "Эйбаром" и выиграть его. И все же нужно ждать ошибки мадридцев.