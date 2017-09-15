Иван Ракитич: "Поражения от "Реала" сплотили игроков "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич отметил, что поражения от "Реала" (1:3, 0:2) в матчах за Суперкубок Испании сплотили игроков каталонцев. Он также добавил, что это способствовало тому, что сине-гранатовые успешно начали свое выступление в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

Напомним, что команда Эрнесто Вальверде одержала три победы в трех матчах на старте сезона в национальном первенстве, а также обыграла "Ювентус" (3:0) в первой встрече группового турнира Лиги чемпионов.

– Что произошло с командой? Ничего конкретного. Просто в матчах за Суперкубок Испании с "Реалом" актуальными оказались отдельные детали. Особенно в первой игре, – приводит Marca слова Ракитича. – Поражения от "Реала" сплотили игроков "Барселоны" и способствовали тому, чтобы мы стартовали удачно в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.