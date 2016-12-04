Иван Ракитич: "Неприятно упускать победу на последних минутах"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич уверен, что каталонцы продемонстрировали хорошую игру в матче 14-го тура с "Реалом" (1:1). По его словам, сине-гранатовые были ближе к победе, чем мадридцы. Напомним, на 90-й минуте встречи защитник "Королевского клуба" Серхио Рамос сравнял счет.

- Неприятно, когда упускаешь победу на последних минутах, но это класико, - приводит пресс-служба каталонцев слова Ракитича. - Думаю, "Барселона" показала хорошую игру. Мы были близки к тому, чтобы забить второй гол.