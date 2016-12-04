09:51 | ФУТБОЛ — Испания

Иван Ракитич: "Неприятно упускать победу на последних минутах"

0
0
0

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич уверен, что каталонцы продемонстрировали хорошую игру в матче 14-го тура с "Реалом" (1:1). По его словам, сине-гранатовые были ближе к победе, чем мадридцы. Напомним, на 90-й минуте встречи защитник "Королевского клуба" Серхио Рамос сравнял счет.

- Неприятно, когда упускаешь победу на последних минутах, но это класико, - приводит пресс-служба каталонцев слова Ракитича. - Думаю, "Барселона" показала хорошую игру. Мы были близки к тому, чтобы забить второй гол.

0
0
0
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ