Иван Ракитич: "Надеюсь, никогда не увижу Неймара в форме "Реала"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич признался, что скучает по нападающему Неймару, ушедшему в "ПСЖ". Также он надеется, что бразилец никогда не перейдет в "Реал".

- При всем уважении, я хотел бы, чтобы Ней все еще был здесь, - цитирует Mundo Deportivo Ракитича. - Если бы у меня была волшебная палочка, то я бы вернул его. Мы много говорим о нем, но его больше нет в команде. Я желаю ему всего наилучшего.

То, что получаешь в "Барселоне", у тебя не будет ни в каком другом клубе или городе. Я скучаю по Неймару не только на поле, но и в раздевалке. "Реал"? Надеюсь, что никогда не увижу его в их форме, но в футболе никогда не знаешь, что может случиться.