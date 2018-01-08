Иван Ракитич: "Мое мнение ничего не значит, но цена за Коутинью высоковата"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич считает, что клуб заплатил слишком высокую цену за новичка Филиппе Коутинью. Он также добавил, что теперь все в клубе будут наслаждаться игрой бразильца.

Напомним, 25-летний хавбек подписал контракт с каталонцами на 5,5 лет. Сумма трансфера Коутинью из "Ливерпуля" составила 160 миллионов евро (40 из которых – бонусы).

– Мое мнение не имеет значения, но цена немного высоковата. Впрочем, такие условия диктует рынок, – приводит Marca слова Ракитича. – Мы рады каждому отличному игроку.

Поздравляю президента клуба и всех, кто сделал трансфер возможным. Теперь Коутинью в семье, мы будем наслаждаться его игрой, он в лучшем клубе мира.