09:00 | ФУТБОЛ — Испания

Иван Ракитич: "Модрич уговаривал меня перейти в "Реал"

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Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич отметил, что хотел бы видеть в действующем клубе хавбека "Реала" Луку Модрича. Игрок "Барселоны" рассказал, что партнер по сборной Хорватии приглашал его в мадридскую команду.

– Когда я играл за "Севилью", Модрич уговаривал меня перейти в "Реал"... Сейчас уже не уговаривает, – цитирует AS Ракитича. – У нас очень хорошие отношения, я уважаю Луку как игрока и человека. Модрич – один из трех лучших футболистов на своей позиции. Конечно, я бы хотел видеть его в "Барселоне".

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Материалы REN-TV

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