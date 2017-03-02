Иван Ракитич: "Луис Энрике удивил всех нас"

Полузашитник "Барселоны" Иван Ракитич подчеркнул, что команда узнала о решении Луиса Энрике не продлевать свой контракт с клубом после матча чемпионата Испании против "Спортинга" (6:1). Испанец покинет свой пост после завершения этого сезона.

"Луис Энрике объявил о своем решении в раздевалке после игры со "Спортингом". Он удивил всех нас", - приводит слова Ракитича журналист Давид Эрас в "Твиттере".

Энрике возглавил "Барселону" летом 2014 года. Под его руководством сине-гранатовые завоевали 8 титулов: Лига чемпионов (2014/15), чемпионат Испании (2014/15, 2015/16), Кубок Испании (2014/15, 2015/16), Суперкубок Испании (2016), Суперкубок УЕФА (2015), Клубный чемпионат мира (2015).