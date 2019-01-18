Иван Ракитич: "Исключение из Кубка Испании? Хочется сыграть четвертьфинале"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич прокомментировал возможное исключение каталонской команды из Кубка Испании из-за участия в первом матче 1/8 финала Кубка Испании с "Леванте" (1:2) дисквалифицированного защитника резервной команды Хуана Мовильи, сообщает Marca.

Напомним, что "Барселона" обыграла "Леванте" в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании (3:0). Каталонцы вышли в следующую стадию, несмотря на поражение в первой встрече (1:2).

– У меня есть сильное желание выиграть Кубок Испании, я выигрывал его каждый год, когда был в "Барселоне", – приводит слова Ракитича Marca. – Конечно, хочется принять участие в четвертьфинале, и важно, чтобы мы туда все-таки попали. Возможное исключение из турнира? Я узнал об этом только за несколько часов до игры, но мы были слишком сосредоточены на предстоящем матче с "Леванте", не уделял внимания этой информации.

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