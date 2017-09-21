Иван Ракитич: "Если кому-то не нравится игра "Барселоны", значит, им не нравится и футбол"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич считает, что игра каталонцев должна нравиться всем любителям футбола. Он также отметил, что очень счастлив выступать с лучшими нападающими мира.

– Если кому-то не нравится игра "Барселоны", значит, им нравится и футбол, – приводит Mundo Deportivo слова Ракитича. – Благодаря моим спортивным успехам появилась возможность играть в такой команде, как "Барселона". Очень счастлив играть с лучшими нападающими мира, особенно с Месси. "Барселона" отличается от других клубов.