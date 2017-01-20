Иван Ракитич: "Энрике не должен мне ничего объяснять, мне не 15 лет"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич опроверг информацию о том, что в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Ранее сообщалось, что в подписании контракта с игроком, который в последний раз выходил на поле в основном составе в матче 14-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (1:1), заинтересован "Манчестер Сити".

- Энрике не должен мне ничего объяснять, мне не 15 лет. Мне необходимо каждый день работать в поте лица, - приводит Marca слова Ракитича. - Я целиком доверяю ему и хочу играть в "Барселоне" на протяжении долгих лет.