Иван Ракитич: "До удаления Рамоса "Барселона" играла лучше"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич после матча 33-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (3:2) выразил мнение, что каталонцы одержали победу заслуженно. Хавбек также отметил, что до удаления на 77-й минуте защитника мадридцев Серхио Рамоса сине-гранатовые играли лучше.

– Обе команды были уставшими после тяжелейших матчей в Лиге чемпионов, – приводит AS слова Ракитича. – Считаю, что "Барселона" победила заслуженно. Удаление Рамоса? В полных составах мы играли лучше.

"Реал" – "Барселона": главное о матче // Трансляция матча "Реал" – "Барселона"