Иван Ракитич: "Буду рад, если Роналду покинет "Реал"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич признался, что будет рад, если Криштиану Роналду покинет "Реал". Португалец намекнул на это после окончания минувшего сезона.

– Трудно представить, что Роналду уйдет, – цитирует Marca Ракитича. – Но в футболе все происходит очень быстро. Все меняется. Этот игрок очень важен для "Реала". Если он уйдет, я буду очень рад, не стану скрывать и лгать. Надеюсь, что он примет лучшее для себя решение. Желаю ему всего наилучшего в любом случае. Но хочется, чтобы его решение и нам помогло.