Иван Эльгера: "Реал" обыграет "Атлетико"

Бывший защитник "Реала" Иван Эльгера высказал мнение, что в матче 12-го тура чемпионата Испании его экс-команда одержит победу над "Атлетико". В последний раз в рамках Ла Лиги "Реал" переигрывал "матрасников" в апреле 2013 года.

– Это будет особенный матч, – цитирует Marca Эльгера. – "Атлетико" является крайне тяжелым для "Реала" соперником, но болельщики всегда горят желанием увидеть свою команду победителем. Мне кажется, на сей раз "Королевский клуб" одержит победу. Команда на ходу и находится в хорошей форме.