Источник: Зидан покинет "Реал". Француз созывает пресс-конференцию после встречи с Пересом

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан созвал незапланированную пресс-конференцию после встречи с президентом Королевского клуба Флорентино Пересом, сообщает Marca.

Ожидается, что французский специалист прояснит свое будущее и расскажет, останется ли он наставником "сливочных" в следующем сезоне. По данным источника, тренер принял решение уйти.

Ранее СМИ сообщали, что Зидан может покинуть пост главного тренера "Реала" из-за неудачных выступлений команды на внутренней арене. В этом сезоне чемпионат и Кубок Испании выиграла "Барселона".

Зидан возглавляет "Королевский клуб" с 2016 года. Под его руководством "сливочные" выиграли девять трофеев, в том числе три кубка Лиги чемпионов подряд, чего не удавалось еще ни одному тренеру.