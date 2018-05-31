Источник: Зидан покинет "Реал". Француз созывает пресс-конференцию после встречи с Пересом

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан созвал незапланированную пресс-конференцию после встречи с президентом Королевского клуба Флорентино Пересом, сообщает Marca.
Ожидается, что французский специалист прояснит свое будущее и расскажет, останется ли он наставником "сливочных" в следующем сезоне. По данным источника, тренер принял решение уйти.
Ранее СМИ сообщали, что Зидан может покинуть пост главного тренера "Реала" из-за неудачных выступлений команды на внутренней арене. В этом сезоне чемпионат и Кубок Испании выиграла "Барселона".
Зидан возглавляет "Королевский клуб" с 2016 года. Под его руководством "сливочные" выиграли девять трофеев, в том числе три кубка Лиги чемпионов подряд, чего не удавалось еще ни одному тренеру.
Vemos en directo ya el anuncio de la despedida de Zidane del Real Madrid https://t.co/2sK0MXwfiJ– MARCA (@marca) 31 мая 2018 г.
За Арсеналий с децтва!))
А смысл?) Впрочем лучшему тренеру мира виднее.) Ждёмс конфу.)
14:14
VentoR
В Арсенале вакансия.
14:10