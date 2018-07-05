Источник: "Роналду в "Ювентусе"? Клуб в ближайшие два года ставит задачу выиграть Лигу чемпионов"

Руководство "Ювентуса" всерьез настроено приобрести нападающего "Реала" Криштиану Роналду, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, близкий к боссам туринского клуба. По данным As, 33-летний португалец уже согласовал условия личного контракта, по условиям которого он будет получать 30 миллионов евро в год.

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На данный момент итальянский и испанский клубы еще не договорились между собой. "Реал" рассчитывает продать форварда за 200 миллионов евро, тогда как "Ювентус" предложил "королевскому клубу" вдвое меньше.

"Слухи про то, что Криштиану Роналду может уйти из "Реала" в "Ювентус", – правда, – сообщил источник. – руководство "Ювентуса" вообще хочет серьезно усилить состав, потому что будет ставить задачу обязательно выиграть Лигу чемпионов в ближайшие два сезона.

В прошлом сезоне "Ювентус" дошел до 1/4 финала Лиги чемпионов, где проиграл "Реалу" (0:3 – дома, 3:1 – на выезде). В сезоне-2016/17 "старая синьора" проиграла мадридцам в финале (1:4).