Источник: "Реал" не устроили требования Конте

Запросы бывшего главного тренера "Ювентуса" и "Челси" Антонио Конте привели к тому, что "Реал" не стал продолжать с ним переговоры. Как сообщает El Pais, итальянец был главным кандидатом на пост тренера мадридцев, однако в ходе переговоров стороны столкнулись с неразрешимыми противоречиями.

По данным источника, Конте хотел сосредоточить в своих руках весь контроль над трансферной политикой "Реала". Также он хотел в тренерский штаб привести пять своих человек, а его зарплата должна была составить 10 миллионов евро в год.

Якобы эти требования не устроили руководство "Реала", также сами игроки клуба выступили против назначения Конте. Временно исполняет обязанности главного тренера "Реала", напомним, Сантьяго Солари.