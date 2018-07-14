Источник: "Реал" и "Челси" пока не договорились о сумме отступных за Куртуа

"Реал" на протяжении нескольких недель ведет переговоры с "Челси" о трансфере голкипера Тибо Куртуа, но стороны пока не договорились о сумме отступных, сообщает в своем Твиттере бельгийский журналист Кристоф Терро.

Ранее программа El Chrirnguito на испанском ТВ сообщала, что "Реал" заплатит за футболиста 35 миллионов евро. До этого была информация, что "Челси" хочет получить за него не менее 50 миллионов. В случае перехода бельгийца "Реал" расстанется с Кейлором Навасом.

26-летний футболист в прошлом сезоне провел 46 матчей за "Челси", пропустил 47 мячей и 19 раз отыграл "на ноль".