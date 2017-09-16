Источник: Пике показал средний палец Шакире. Пара на грани разрыва?

Защитник "Барселоны" Жерар Пике находится в напряженных отношениях со своей девушкой, известной певицей Шакирой. Как утверждает Rating Cero, поп-исполнительница уже покинула дом футболиста, а в скором времени отправится в длительное турне.
Отмечается, что празднуя свой гол в матче 3-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола" (5:0), Пике показал средний палец не болельщикам "попугаев", как предполагалось ранее, а Шакире. Взятие ворот игрок отпраздновал в традиционном стиле, показав на каждой руке по два пальца, тем самым посвящая гол своей возлюбленной, с которой он родился с разницей в 10 лет 2 февраля.
Однако в какой-то момент камеры отчетливо зафиксировали, как футболист убрал один палец левой руки, оставив только средний.
Также подчеркивается, что последние совместные фотографии в социальных сетях супруги выкладывали со свадьбы одноклубника Пике Лионеля Месси, которая состоялась в начале минувшего лета. У Пике и Шакиры два сына.
Did Pique give the finger with his latest goal celebration? https://t.co/fIMxbqH92Z pic.twitter.com/0swZPHr7Yf– Madrid Barca Fans (@madridbarcafan) 12 сентября 2017 г.
shpasic
это он для Молло показывал.
15:30
Kot, kotoryi
2 пальца= 2 гола. 1 палец =передача Дзюбе. Такой вариант СЭ не рассматривал?
15:29
Kot, kotoryi
Может он это показал Кокорину, забившему 2 гола в Лиге Европы, а?
15:28