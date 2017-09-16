Источник: Пике показал средний палец Шакире. Пара на грани разрыва?

Защитник "Барселоны" Жерар Пике находится в напряженных отношениях со своей девушкой, известной певицей Шакирой. Как утверждает Rating Cero, поп-исполнительница уже покинула дом футболиста, а в скором времени отправится в длительное турне.

Отмечается, что празднуя свой гол в матче 3-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола" (5:0), Пике показал средний палец не болельщикам "попугаев", как предполагалось ранее, а Шакире. Взятие ворот игрок отпраздновал в традиционном стиле, показав на каждой руке по два пальца, тем самым посвящая гол своей возлюбленной, с которой он родился с разницей в 10 лет 2 февраля.

Однако в какой-то момент камеры отчетливо зафиксировали, как футболист убрал один палец левой руки, оставив только средний.

Также подчеркивается, что последние совместные фотографии в социальных сетях супруги выкладывали со свадьбы одноклубника Пике Лионеля Месси, которая состоялась в начале минувшего лета. У Пике и Шакиры два сына.