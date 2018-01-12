Источник: Месси в год зарабатывает более 100 миллионов евро

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси зарабатывает за год порядка 104 миллионов евро, утверждает известный инсайдерский портал Football Leaks.

По соглашению, рассчитанному до 2021 года, аргентинец получает фиксированный оклад в 71 миллион, 15 процентов которого - имиджевые права. К нему добавляются "подъемные" за продление контракта (63,5 миллиона) и бонус за лояльность: если Месси не покинет "Барселону" до истечения срока действия соглашения, он получит дополнительные 70 миллионов.

Кроме того, в соглашении Месси прописаны и бонусы. Так за выигрыш Лиги чемпионов аргентинец получит 12 миллионов, а если проведет не менее 60 процентов матчей сезона - 1,9 миллиона.

Стоит отметить, что все цифры приведены до вычета налогов. Чистая зарплата Месси составляет чуть менее 50 миллионов евро в год.

Месси выступает в "Барселоне" на протяжении всей професиональной карьеры и выиграл с ней восемь чемпионатов, пять Кубков, семь Суперкубков Испании, четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира. В текущем сезоне на его счету 27 матчей и 22 гола во всех турнирах.