Источник: Месси повредил связки руки

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил травму правой руки в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Севильи". 31-летний аргентинец неудачно приземлился на газон после столкновения с хавбеком гостей Франко Васкесом.

- Каталонское радио говорит, что Месси травмировал связки руки, что усложнит процесс выздоровления, - написал известный журналист Танкреди Палмери в своем Твиттере.

Catalunya Radio saying that Messi injury affecting his internal ligament, which would complicate the recovery – Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 20 октября 2018 г.

Жуткое падение Месси на руку. Видео