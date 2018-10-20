Источник: Месси повредил связки руки

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил травму правой руки в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Севильи". 31-летний аргентинец неудачно приземлился на газон после столкновения с хавбеком гостей Франко Васкесом.
- Каталонское радио говорит, что Месси травмировал связки руки, что усложнит процесс выздоровления, - написал известный журналист Танкреди Палмери в своем Твиттере.
Catalunya Radio saying that Messi injury affecting his internal ligament, which would complicate the recovery– Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 20 октября 2018 г.
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