23:13 20 октября | Футбол — Испания

Источник: Месси повредил связки руки

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Нападающий "Барселоны"  Лионель Месси получил травму правой руки в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Севильи". 31-летний аргентинец неудачно приземлился на газон после столкновения с хавбеком гостей Франко Васкесом.

- Каталонское радио говорит, что Месси травмировал связки руки, что усложнит процесс выздоровления, - написал известный журналист Танкреди Палмери в своем Твиттере.

Барселона - Севилья

Жуткое падение Месси на руку. Видео

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