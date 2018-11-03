Источник: Месси подозревают в отмывании денег

Форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси подозревается в отмывании денег, сообщает аргентинское издание Todo Noticias. Под подозрение также попал отец футболиста Хорхе Месси.

Сообщается, что обвинения против спортсмена и его благотворительного фонда выдвинул прокурор по экономическим вопросам Пабло Турано. По его мнению, фонд использовался для отмывания денег. Средства, поступившие туда, затем переводились на счета в офшорных зонах. Соответственно, эти деньги не были задекларированы. После сведений от прокурора суд должен решить, возбуждать ли дело против игрока и его отца.

31-летний аргентинец ранее был осужден в Испании за неуплату налогов. Он не сел в тюрьму, так как любой срок до двух лет в Испании считается условным. Ему присудили 21 месяц заключения и штраф в 250 тысяч евро. Тогда игрок заявил, что его делами управляет отец, а он лишь подписывает контракты, даже не читая.

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