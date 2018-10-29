Источник: Флорентино Перес встретится сегодня с братом Конте

Президент "Реала" Флорентино Перес сегодня встретится с братом Антонио Конте, утверждает известный журналист Танкреди Палмери. Конте является главным претендентом на пост главного тренера в случае увольнения Хулена Лопетеги.

"У Переса сегодня запланирована встреча с братом Конте. Если сделка состоится, объявление будет не раньше завтрашнего дня. Солари будет исполняющим обязанности главного тренера в матче с "Мелилье" в Кубке Испании", - написал Палмери в Твиттере.

Лопетеги возглавил "Реал" летом этого года. Под руководством специалиста мадридский клуб занимает девятое место в таблице ла лиги, а накануне крупно проиграл "Барселоне" (1:5).