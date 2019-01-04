Источник: Бэйл выбыл на 10-15 дней

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл пропустит от 10 до 15 дней из-за травмы, полученной в матче 17-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала" (2:2). 29-летний валлиец был заменен в начале второго тайма.

Как сообщает Marca, Бэйл повредил левую икроножную мышцу. Эта травма стала для форварда 22-й за все время пребывания в мадридском клубе.

В текущем сезоне Бэйл провел 23 матча за "Реал", забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

"Реал" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков после 17 туров.

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