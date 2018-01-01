Источник: "Барселоне" нужно продать 8 игроков, чтобы купить Коутинью и Гризманна

Известный испанский журналист Гильем Балаге считает, что на данный момент "Барселоне" будет сложно приобрести Филиппе Коутинью у "Ливерпуля" и Антуана Гризманна у "Атлетико". Напомним, что на днях технический спонсор "Барселоны" объявил о переходе Коутинью, но быстро удалил сообщение.

"По Коутинью новых переговоров с "Барсой" не велось, каталонцы еще не делали нового предложения, "Ливерпуль" не устанавливал ценника на него, никаких обещаний продать его сейчас не давалось.

Но мы не знаем решения "Ливерпуля", потому что "Барса" не делала нового предложения. Хотя они говорят довольно недвусмысленно. Клопп сказал: "Ничто не вечно. Всегда есть решение". Они думают договориться летом?

"Барселона" хочет приобрести и Коутинью, и Гризманна. Но смогут ли они заплатить за обоих? На данный момент нет. Им нужно продать около восьми игроков сейчас и летом, чтобы уменьшить зарплатную ведомость (около 80 процентов от дохода) и получить средства на трансферы", - написал Балаге в Твиттере.