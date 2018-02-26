Источник: "Барселона" договорилась о переходе Гризманна из "Атлетико"

"Барселона" договорилась о подписании контракта с нападающим "Атлетико" Антуаном Гризманном, информирует sport.es. Трансфер состоится ближайшим летом. Ранее уже появлялась подобная информация. За игрока каталонцам необходимо будет заплатить 200 миллионов евро. Такая сумма отступных прописана в контракте француза.
Отметим, в этом сезоне Гризманн провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и сделал 10 результативных передач. За "Атлетико" он выступает с 2014 года после перехода из "Реал Сосьедад".
Barcelona have reportedly agreed a deal to sign Antoine Griezmann from Atletico Madrid this summer, according to @albert_roge of @Sport pic.twitter.com/BoCvPZYen3– B/R Football (@brfootball) 26 февраля 2018 г.
shpasic
вот, не то что какой-то там Реал, который скупает всех подряд - у Барселоны своя академия отлично работает: Гризманн, Неймар, Суарес, Паулиньо, Коутиньо, Дембеле и т.д.)
14:13
aliens01
всё, Барса будет непобедима....
14:04