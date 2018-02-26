13:54 | Футбол — Испания

Источник: "Барселона" договорилась о переходе Гризманна из "Атлетико"

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"Барселона" договорилась о подписании контракта с нападающим "Атлетико" Антуаном Гризманном, информирует sport.es. Трансфер состоится ближайшим летом. Ранее уже появлялась подобная информация. За игрока каталонцам необходимо будет заплатить 200 миллионов евро. Такая сумма отступных прописана в контракте француза.

Отметим, в этом сезоне Гризманн провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и сделал 10 результативных передач. За "Атлетико" он выступает с 2014 года после перехода из "Реал Сосьедад".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

вот, не то что какой-то там Реал, который скупает всех подряд - у Барселоны своя академия отлично работает: Гризманн, Неймар, Суарес, Паулиньо, Коутиньо, Дембеле и т.д.)

14:13

aliens01

всё, Барса будет непобедима....

14:04

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