Испанский суд отклонил апелляцию "Реала" по "делу Черышева"

Национальный Суд Испании отклонил жалобу, поданную "Реалом" в связи с исключением из розыгрыша Кубка Испании сезона-2015/16, информирует Mundo Deportivo. Таким образом, суд утвердил решение Королевской федерации футбола (RFEF).

Напомним, "Реал" был исключен из Кубка Испании в начале декабря 2015 года из-за накладки с включением в заявку полузащитника Дениса Черышева. Хавбек вышел на поле в первой игре 1/16 финала турнира против "Кадиса" в стартовом составе и забил гол уже на третьей минуте. Однако при этом он не имел права принимать участие в этом матче, потому что заработал дисквалификацию в Кубке еще во время выступлений за "Вильярреал".