Испанская полиция задержала Промеса

Нападающий "Севильи" Квинси Промес был задержан испанской полицией за вождение в нетрезвом виде, утверждает El diario de Sevilla. Инцидент произошел во вторник вечером в Марбелье.

Полицейские остановили автомобиль экс-игрока "Спартака", и тест на алкоголь дал положительный результат. В крови голландца содержалось 0,6 промилле, что более чем в два раза превысило максимально допустимый уровень (0,25 промилле).

Полиция конфисковала автомобиль Промеса, а сам игрок вызван на судебное заседание в следующий понедельник.