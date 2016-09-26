17:38 26 сентября | ФУТБОЛ — Испания

Испанская лига запретила "Валенсии" подписывать контракт с Марселино

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"Валенсия" попыталась подписать контракт с бывшим главным тренером "Вильярреала" Марселино Торалем, однако руководство ла лиги заблокировало договоренность. Как сообщает Marca, причиной такого решения стал пункт в регламенте, который запрещает тренерам работать с двумя разными командами лиги по ходу одного сезона. "Валенсия" подала апелляцию, поскольку Тораль был уволен из "Вильярреала" 11 августа и не провел в нынешнем чемпионате Испании ни одного матча. Но формально сезон команда начала под его руководством, поэтому апелляция была отклонена.

 

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