Испанская лига запретила "Валенсии" подписывать контракт с Марселино

"Валенсия" попыталась подписать контракт с бывшим главным тренером "Вильярреала" Марселино Торалем, однако руководство ла лиги заблокировало договоренность. Как сообщает Marca, причиной такого решения стал пункт в регламенте, который запрещает тренерам работать с двумя разными командами лиги по ходу одного сезона. "Валенсия" подала апелляцию, поскольку Тораль был уволен из "Вильярреала" 11 августа и не провел в нынешнем чемпионате Испании ни одного матча. Но формально сезон команда начала под его руководством, поэтому апелляция была отклонена.