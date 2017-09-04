Испанская лига попросила УЕФА проверить "Манчестер Сити" на соблюдение правил финансового fair play

Испанская лига настоятельно попросила УЕФА проверить "Манчестер Сити" на соблюдение правил финансового fair play, информирует AP. Клубу могут грозить санкции.
Напомним, в летнее трансферное окно "горожане" потратили 228 миллионов фунтов стерлингов на покупку новых игроков. Английский клуб купил Бенжамена Менди (58 миллионов), Данилу (28,5), Кайла Уокера (51,5), Эдерсона (40) и Бернарду Силву (50). При этом продажа игроков составила порядка 88 миллионов.
Отмечается, что еще одним клубом, которому могут грозить санкции, является "ПСЖ". Парижане потратили 222 миллиона евро на покупку нападающего Неймара, а также арендовали у "Монако" Кильяна Мбаппе.
Напомним, в 2014 году "Манчестер Сити" и "ПСЖ" уже были наказаны УЕФА за нарушение финансового fair play. Тогда каждый из клубов был оштрафован на 53,6 миллиона фунтов (60 миллионов евро), которые они были должны выплатить в течение трех лет. Планировалось, что заявка команд в еврокубках будет усечена до 21 человека, причем 8 из них должны быть доморощенными. После вмешательства профсоюза игроков два последних пункта были смягчены – 25 человек в заявке и 5 доморощенных игроков.
- Неймар Сантос
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Монако
- Кайл Уокер
- Бернарду Силва
- Бенжамен Менди
- Данилу
- Эдерсон
- Кильян Мбаппе
Buga
King's Bounty IX______ты же в него долбишься, тебе и нужно его проверять.
14:59
King's Bounty IX
Buga King's Bounty IX_______скорее тебя надо проверить на сифилис))) ________ А твое очко на спид.
14:44
Buga
King's Bounty IX_______скорее тебя надо проверить на сифилис)))
14:38
King's Bounty IX
и зенит проверить !
14:32
zenitoman
Испанская лига - крысы!
14:13
shpasic
палки в колёса Пепу ставят из Испании!
14:11